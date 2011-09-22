普京是否参选总统众说纷纭 但“带头大哥”地位难撼

路透莫斯科9月21日电(记者 Timothy Heritage)---俄罗斯总统大选选战尚未开始，梅德韦杰夫看似已无望赢得竞选。

尽管俄罗斯现任总统梅德韦杰夫曾暗示希望连任，但在过去几周中，他的光芒完全被总理普京所掩盖，且因未宣布是否参选，这令其支持者非常失望。

相比之下，普京一直在为12月4日的国家杜马选举积极准备，并可能参加总统选举。普京在美国被泄露的外交密电中被称为“带头大哥”(alpha-dog)。

政治风险咨询机构欧亚集团(Eurasia Group)的俄罗斯专家Cliff Kupchan表示：“无论俄罗斯总统大选结果如何，总理普京料仍是俄罗斯的最高政治权威。他是目前政界实力人物，并无意离开政坛。”

“至于总统职务，普京的选择依然模棱两可。但他的积极活动和政治力量，尤其相比梅德韦杰夫不断下降的影响力，均说明普京很可能重返总统一职。”

现年58岁的普京常以各种形象现身电视荧屏：时而骑摩托车、时而潜水、时而攀岩，他既可以在夏日的海滩与年轻人们闲聊，也可以与各国专家讨论全球经济。

他刻意制造悬念，让外界猜测他或46岁的梅德韦杰夫会否在明年3月参选总统，以及他是否会继续以总理或其他身份作幕後决策者。

如果他过早宣布计划，他们中的一个，特别是梅德韦杰夫，可能会变成“跛脚鸭”。两人迟迟不宣布决定也加大了外国投资者所面临的不确定性。

尽管保持沉默，但政治分析家们日益认为，普京仍希望大权在握。

许多人表示，普京希望再次成为总统，但也有人认为，普京可能依然担任总理或就任相当于国家领导人地位的其他职位。

德国外交关系协会俄罗斯专家Alexander Rahr表示：“我认为普京已下定决心了。这只是一个他想回来当总统还是继续当一个更有权力的总理的问题。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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