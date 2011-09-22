中国称利比亚新政府希望与其发展良好关系

“空饷门”持续发酵 菲永面临退选压力
路透巴黎2月6日 - 法国面临一周的政治不确定期。右翼总统候选人、前总理菲永因家人吃空饷丑闻，面临与日俱增的退选压力，而其所在阵营关于是否换人亦存在分歧。
路透北京9月22日电---新华社周四报导称，中国赢得利比亚新政府的支持。
新华社称，利比亚“国家过渡委员会”主席贾利勒(Mustafa Abdul Jalil)在联合国大会间隙对中国外长杨洁篪表示，利比亚人民感谢中国的支持。
新华社在英文报导中称：“贾利勒表示利比亚人民尊重中国人民，感谢中国在安理会的支持及其帮助。”
“中国国际地位不断上升，在国际事务中发挥着重要作用，任何希望发展的国家都会与中国发展良好关系。”
中国政府本月早些时候承认“国家过渡委员会”为利比亚执政当局，称委员会表示尊重中国的经济利益。
杨洁篪亦表示，中国将向利比亚发展提供帮助。
新华社援引杨洁篪的话报导称：“中国已经并将在力所能及的范围内考虑(提供)进一步援助。中国希望中利合作得到恢复并造福人民。”
报导未提供其他更多细节。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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