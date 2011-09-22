美国经济衰退预警令中国股汇市承压

路透北京9月22日电---美联储对经济前景悲观言论触发环球股市急跌,中国亦难独善其身,沪综指周四重挫创下七周来最大单日跌幅,人民币盘中一度跌至六周来低位;不过资金面状况或优于预期,且经济下滑担忧加深惠及债市,今日有所回暖.

汇市方面,美元指数在美联储会议结束後升至七个月来新高,且汇丰中国PMI数据欠佳,人民币受其拖累走弱,预计短期内人民币升值动能不足.而受美元上扬打压,金价在亚洲市场走软.

美国央行警告称,经济面临很大的下行风险,将推出规模4,000亿美元的计划,通过卖出较短年期债券和买入较长年期债券,令较长期证券在其2.85万亿(兆)美元资产负债表中占据更大比重.

汇丰(HSBC)周四公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的9月初值再度下滑,显示中国制造业活动连续第三个月轻微恶化,进而引发投资者对中国经济放缓的担忧,而产出和投入价格继续攀升,亦暗示通胀压力升高.

以下为路透为您整理的今日主要金融市场表现.

--股市:

中国股市沪综指周四大幅收低2.8%创七周来最大单日跌幅.美联储此前警示经济面临严重风险重击全球股市,汇丰公布的9月中国PMI初值又引发投资者对国内经济放缓的担忧,令股指大跌并悉数抹去上日涨幅.分析人士预计,悲观气氛将促大盘短线继续惯性下滑.

沪综指报2,443.057点,跌69.91点或2.78%,为8月8日以来最大单日跌幅.上一交易日该股指收扬2.7%创近一个月最大单日涨幅.沪市A股成交额约747亿元人民币.

此外,房地产板块再度面临利空打击.两位了解情况的消息人士周三向路透表示,中国银监会近日发文,要求信托公司展开与绿城集团及关联企业房地产信托业务情况调查.中港两地股市中资地产股均受拖累出现大跌.

今日沪市地产类指数收跌4.17%,地产龙头万科A(000002.SZ)挫低5.21%至7.46元,创逾14个月收盘新低.

--汇市:

中国外汇交易中心人民币兑美元周四即期跌幅收窄.汇价盘中一度触及六周来的低位,因美元指数在美联储会议结束後升至七个月来新高,且汇丰中国PMI佳,预计短期内人民币升值动能不足.

不过交易员表示,尽管美元/人民币NDF大涨,隐含未来一年人民币贬值预期,缩减,说明投资者对後市判断仍较谨慎,市场关注焦点将是明日央行公布的中间价水准.

"隔夜利空消息太多了,一年的NDF都超过了今天的中间价,"上海一外资银行交易员表示.

他认为,美联储卖短债买长债,短债高企利率吸引资金涌入美元,对美元走势形成强力支撑,同时穆迪调降三家美国银行的评级,亦令避险情绪再度抬头.预计人民币兑美元下跌局势短期内具有一定的持续性.

--债市:

中国银行间债市周四现券收益率小幅下行,虽然临近月底,但回购价格所反映出来的资金面状况可能比市场此前预期的要乐观,加之经济下滑担忧日深,债市表现有所回暖.

不过交易员亦指出,目前通胀水平仍然高企,且未来市场流动性还会面临较多不确定因素,因此并不能判断现券走势已经出现趋势性回暖,维持震荡表现的可能性更大.

交易所债市方面,部分房地产和城投债个券收益率继续回升,因投资者对紧缩政策下的房地产企业资金链状况和未来行业前景的担忧情绪有所加深.

剩馀期限约0.18年的固息国债040010券成交居首,收报100.2379元,对应收益率3.3395%,成交162.53亿元.

--黄金:

现货金周四在亚洲市场下滑,受美元上扬所打压,昨日美联储(FED)宣布购买长期公债的计划,并给出黯淡的经济展望,金价应声挫跌超过1%.

"短线来看,金价可能仍在1,750-1,850美元的区间交投,"辉立期货分析师Ong Yi Ling表示.

0609GMT时,现货金跌0.3%至每盎司1,775.40美元,扩大上交易日1.2%的跌势.美国期金一度大跌2%至1,772.5美元,之後回升至1,778.20美元.

上海金交所主要现货金品种99.95金下跌6.53元,至368.22元.上海期交所黄金期货主力合约下跌6.38元至367.01元.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 丁淑琴

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