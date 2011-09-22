三一重工推迟其33亿美元IPO

* 三一重工推迟香港IPO

* 市况不佳,港股今日重挫近5%

路透香港9月22日电---随着金融市场动荡加剧,由中国首富梁稳根持有的工程机械公司--三一重工(600031.SS)周四决定招股喊停.加入小南国等企业退场观望的行列.

三一重工原本仅推迟对于零售投资者的招股,但根据路透旗下IFR报导,三一重工决定招股程序全部暂停,未设新的时间表.

由于美联储(FED)周三揭露经济仍有下行风险,亚洲股市一片杀声,港股?生指数剧挫4.85%至17,911.95点,创下2009年7月以来最低.自9月5日三一重工开始接触投资者以来,港股跌幅已达11.4%,同时间三一重工在上海股价跌了5.4%.

一接近此案的消息人士称,"市况这个样子,能做的很有限."

该公司本周开始路演并接受机构投资者簿记建档,按其招股价区间上限计有望筹资高达259.7亿港元(约33.3亿美元),可望成为继嘉能可(GLEN.L)(0805.HK)後香港最大IPO案.

而原先计划下周挂牌的中国主要连锁餐饮营运商--小南国餐饮,也在招股程序几近完成之时,宣布暂缓香港IPO进行.该股预计募资高至7.4亿港元.

希腊等欧洲国家偿债能力受质疑以及美国遭标准普尔降级等一连串事件,令金融市场6月以来动荡加剧,也令香港这个最大的IPO市场之一遇冷,自7月27日高鑫零售(6808.HK)以後近两个月无新股上市.

然而,拟集资128-151亿港元的中国最大上市券商中信证券(600030.SS)董事长王东明昨日表示,尽管市况不佳,其香港IPO仍获得投资者"很好的反应". (完)

--记者 Elzio Barreto/陈敏/李珊珊; 审校 林高丽

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