美国三大股指下挫逾3%

* 投资者担心各国政府无法应对经济难题

* 标普指数收在在关键支撑位上方

* 联邦快递调低全年财测後,大跌近9%

* COBE波动性指数跳涨逾10%

* 道指下挫3.5%,标普下跌3.2%,Nasdaq跌3.3%

路透纽约9月22日电---美国股市周四重挫并连跌四日,因政策制定者未能遏制全球经济停滞令市场盘旋下挫.

今日市场放量重挫显示,由于担心蒙受更大损失,投资者纷纷出逃.芝加哥期权交易所(CBOE)波动性指数跳涨12%,录得一个月内最高两日百分比涨幅,因投资者以防股市进一步大跌.

能源和材料类股跌幅居前,因市场担心全球需求放缓.有迹象显示中国经济放缓,加剧了这种担忧情绪.

"无论是美国国内,还是全球,都很难在市场上找到积极的刺激要素."TD Ameritrade首席衍生品策略师J.J. Kinahan称.

道琼工业指数劲挫391.01点,或3.51%,报10,733.83;标准普尔500指数急跌37.20点,或3.19%,报1,129.56点.Nasdaq指数大跌82.52点,或3.25%,报2,455.67点.

美联储周三发布有关美国经济的悲观展望,连同中国疲弱数据一并造成了衰退忧虑升温.上一交易日时,美联储称预计经济面临"重大下行风险",造成市场下挫.

中国制造业连续第三个月萎缩,欧元区9月服务业亦出现两年来首次收缩.

搜寻正面市场信号的投资者料关注守在1,120上方的标准普尔500指数,该水平为关键技术支撑位,若被跌破则将触发更多卖盘.

"目前市场还没有完全倾斜,仍有一定韧性.有一些新资金正处于观望,投资人不一定要恐慌."Meridian Equity Partners董事总经理Joseph Greco说.

"如果下探了1,100点,市场将真正大挫."

纽约证交所(NYSE),美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约130.3亿股,远远高于日均值78亿股.

美国原油期货大跌逾6%,为六周内最高单日百分比降幅.[O/NCN]

PHLX石油服务类股指数挫跌6.6%.油田技术服务公司斯伦贝谢(Schlumberger)(SLB.N)下滑6%至61.22美元.标准普尔材料指数跌5.5%,矿商Freeport-McMoRan Copper & Gold(FCX.N)大跌9.7%,报32.14美元.

银行股也告下挫.KBW银行股指数下跌2.7%.花旗集团(C.N)股价收低6.1%至23.96美元.美联储压低长期利率的计划将打压那些以短期利率借入,并以较长期利率放贷的银行获利.而且穆迪昨日还下调几家大行的债信评级.

联邦快递(FedEx)(FDX.N)大跌8.2%至66.58美元,之前该公司下调全年财测.

美联储在周三声明中还公布了帮助压低长期利率的额外刺激举措.投资者担心该计划很难对放贷产生效果,且全球需求不振看似解决办法不多.

根据Trade Alert,临近收盘时,有105万张标准普尔指数期权合约成交,每一份看涨合约对应2.78份看跌期权.看跌/看涨期权比率高于22日均值1.77.

纽约证交所涨跌股家数分别为343和2,724,Nasdaq市场则为353和2,230.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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