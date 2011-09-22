美国上周初请失业金人数下降 但衰退威胁仍在

* 上周美国初请失业金人数减少9千人,四周均值微升

* 领先指标上升,但衰退威胁仍在

* 盖特纳担心欧洲危机和美国政治

路透华盛顿9月22日电---上周美国初请失业金人数减少,但降幅不足以打消人们关于美国经济正在日益滑向衰退的担忧.

劳工部周四公布,美国9月17日当周初请失业金人数减少9千人,降至42.3万人,基本符合市场预估.

随着衰退担忧加剧,美国联邦储备委员会(FED,美联储)周三警告美国经济面临"严重"风险,并宣布了一项通过压低借款成本来刺激经济成长的新计划.

"本月就业增长可能不会太好,"法国兴业银行驻纽约的分析师Rudy Narvas称初请失业金数据支撑了美联储采取进一步经济刺激措施的决定.

"美国经济步履蹒跚,接近停滞,"他说.

全球对经济再度衰退的担忧不断增强.报告显示,由于欧元区债务危机和美国经济复苏停滞打压信心,欧洲和中国9月民间部门业务活动大幅减少.

七国领导人要求欧洲采取更果断的行动,且欧洲央行一份研究报告警告整个欧元计划处于危险之中.

美联储对经济发出警告以及欧洲和中国数据疲弱,重挫包括美国在内的全球股市.对全球经济的疑虑还推动美元走高,因为投资者抛售欧洲和巴西股票等风险较高的资产.

欲浏览美国年内迄今初请失业金相关图表,请点选:(http:/r.reuters.com/fus83s)

另一份由美国经济谘商会公布的报告显示,美国8月经济活动增长超预估,但仍暗示速度不会立即明显加快.

报告公布,8月领先指标上升0.3%.但是,"信心持续疲弱或将给需求和企业活动带来下行压力,可能推动经济陷入衰退,"美国经济谘商会经济学家歌德斯坦称.

美国今年上半年经济增长年率不到1%,预测者认为,目前经济以低于2%的增速蹒跚前行.上个月就业增长停止,加深了衰退忧虑.

**移动均值上升**

虽然上周初请失业金人数下降,但却有上升的趋势.备受关注的初请失业金人数四周移动均值微增至42.1万人,为7月16日当周以来最高.

除8月初的一周外,初请失业金人数自4月初以来均超过40万,显示裁员的速度仍是个忧虑.劳工部一名官员表示,最近的风暴对这项数据并未见任何明显的效应.

Louis Capital Markets全球研究主管Robbert Van Batenburg称,"这看来根本不健全.请领失业金人数只是经济问题的冰山一角."

包裹递送业巨擘联邦快递(FedEx)(FDX.N)称,全球经济成长温和是该公司下调全年财测的一项原因.

美联储上日出台新计画,通过卖短债买长债,使长债在其债券组合中占据更大比重,试图压低长期借款成本.但许多分析师怀疑此举对拉低美国高居9.1%的失业率有多少帮助.

今年稍早油价攀升,以及造成全球供应链中断的3月日本大地震,都使美国今年稍早的经济状况受到重压.

即便在面对这样的阻力下,美国国会在夏季还是对支出问题上演了激烈的攻防角力,这也重创信心.

"目前仍有两大阴霾笼罩,一是欧债危机,另一则是全球和全美对美国政治体系是否在积极解决我们所面对的挑战,都充满深深的疑虑."美国财长盖特纳在一项论坛中表示.(完)

--编译 张涛/王兴亚/许娜/张若琪;审校 郑茵/戴素萍

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