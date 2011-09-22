部分G20国家警告欧元危机蔓延 金砖国家考虑增援

* 20国集团的七个成员国呼吁欧元区采取果断行动

* 金砖国家考虑增资IMF以对抗危机

* 美国财长盖特纳表示欧洲必须加大行动力度

* 欧盟经济暨货币事务执委雷恩:希腊不会发生失控的违约

路透华盛顿/法兰克福9月22日电---全球领导人和财经主管官员要求欧洲采取果断行动以消除其债务危机,大型新兴经济体表示将考虑提供更多资金,帮助阻止混乱的蔓延.

股市暴跌,各国财长和央行首脑齐聚华盛顿进行商讨之际,澳洲,加拿大,印尼,英国,墨西哥,南非和韩国领导人强调,欧元区危机有扩散到全球的风险.

"欧元区政府和机构必须迅速采取行动,解决欧元债务危机问题,所有欧洲经济体必须正视负债过度的问题,避免危机扩散到全球经济领域."这些国家的领导人在致G20主席国法国的一封公开信中写道.

另外,包括中国、巴西和印度在内的金砖国家官员称,他们将考虑向国际货币基金组织(IMF)提供更多资金,以增强全球稳定性.但印度警告称其可能不会提供太多.

"我们代表着这样一些国家,他们国内在减少贫困过程中对资源有强烈渴求,"印度央行总裁苏巴拉奥在金砖国家于华盛顿召开的联合记者会上表示.

中国人民银行行长周小川称,主要新兴市场国家应提升内需,以消化欧美疲弱带来的部分闲置产能.

"实际上,金砖国家在全球经济中占很大一部分比重.在当今的危机时期,每个国家的内需都很重要,我们应找到扩大各自内需的途径,"周小川说.

但他未提及美国再三要求中国允许人民币加快升值的问题.

金砖国家财长和央行总裁还给欧洲、美国和其他拥有高负债和大量预算赤字的国家开出药方,但实施起来可能有些痛苦.

对经济再次下滑的担忧打压全球股市下跌,不过,美国财长盖特纳却表达了乐观态度,认为欧洲"未来数周乃至数月将做出更有力的应对".

美国总统奥巴马的发言人称,奥巴马本周已敦促欧洲领导人采取"有力且果断"的举措,对抗欧元区当前面临的债务问题.

金融时报报导称,欧洲官员准备加快对16家银行资本重整的计划,这些银行在夏季的泛欧银行业压力测试中差点没过关.

**欧央行警告欧元面临风险**

欧洲央行执委会成员史塔克参与撰写的一份研究报告称,整个欧元计划正面临危险,因成员国支出失控且随後爆发主权债务危机.[ID:nCN1982309]

这份报告或许是欧央行委员对欧元前景提出的最严厉警告,也是史塔克的临别赠言.因反对欧央行购买受困国家债券,史塔克于本月稍早辞职.

"欧元区整体财政失衡状况大大加重,以及个别成员国的严峻形势给欧元区的稳定、增长和就业带来风险,也危及欧洲经济暨货币联盟(EMU)本身的可持续性,"该研究报告称.

G20国家财长计划在周四晚宴会面时讨论这场危机,但他们没有发表联合公报的计划.本就担心决策者不能协力解决全球经济问题的投资者或许会感到失望.

全球股市周四大跌,因投资者担心黯淡的全球增长前景,其中包括有数据显示全球经济重要引擎--中国的增速也在减缓.欧股重挫逾4.5%,道琼工业指数跌逾3.5%.

投资者涌向美国公债避险,推动其收益率(殖利率)创下新低.而就在一天前,美联储刚刚宣布了一项计划,通过卖短债买长债调整资产负债表构成,以拉低贷款利率并支撑美国经济.

欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)誓言,欧洲领袖不会放任希腊违约,希腊也不会退出欧元区.雷恩不排除希腊债务重组的可能性,但表示恐怕很难以"有序"方式进行.

希腊总理帕潘德里欧称,进一步撙节举措对于希腊至关重要,即便工人罢工抗议致使该国交通系统瘫痪.

"没有他路可走.另一条道路就是破产,而那将对每个家庭造成严重後果,"他在议会会见执政党代表後表示.

欲浏览欧洲银行业相关图表,请点选:(link.reuters.com/qux33s)

**银行业受关注**

这场危机已经给欧洲特别是法国的银行业造成重压,他们对希腊及其他受困欧元区国家的风险敞口很大.

IMF曾敦促欧洲对银行业进行资本重整,但遭到银行业高管及欧盟政府的反对,他们辩称该地区银行的资产负债表稳健.[ID:nCN1928263]

法国最大银行--巴黎银行(BNPP.PA)否认了路透关于其正在与卡塔尔洽谈参股事宜的报导.

法国财政经济部长巴胡安(Francois Baroin)表示,欧元区银行业出现的任何流动性问题,都通过全球主要央行上周推出新的流动性工具得以解决.

他说,欧元区的首要任务是"尽快削减赤字",让欧洲援助基金发挥杠杆作用可能在晚些时候实现,"给予其更为系统性的火力".(完)

--编译 郑茵/李爽/王兴亚;审校 徐文焰/艾茂林

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