中国股市盘前看点--9月23日

富智康修订2016年度净利倒退幅度 料收窄至37-41%
路透香港2月9日 - 台湾鸿海集团旗下手机代工商--富智康周四称，预计2016年度的净利同比减幅约37-41%之间，比此前预测倒退52%有所收窄。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--美国经济周期研究所(ECRI)9月16日当周领先指标.
--世界银行和国际货币基金组织(IMF)2011年会(至9月25日)
--20国集团(G20)财政与发展部长会议(至9月24日)
**宏观经济及政策面**
--央行货币政策委员会委员周其仁强调,国内货币政策短期内不会放松.如果全球经济真的二次探底,中国刺激政策空间要远比欧美国家要大.
--证券时报报导,超过100亿元人民币的社保资金获批于上周划拨到社保账户中,并将择机投资于股票市场.
--深交所理事长陈东征表示,该所将努力在小额再融资、并购重组、直接退市机制等方面进行创新.
**重点行业和公司**
--国家电网公司发展策划部副主任吕健预计,2015年全社会用电量将达6.3万亿千瓦时,十二五期间年均增长率分别为8.6%.
--绿城中国(3900.HK)执行副总主席兼CEO寿柏年表示,公司计划用两至三年的时间,将净资本负债率由目前的163%降至100%内.
--中色股份(000758.SZ)与伊朗胡泽斯坦铝业公司签署EPC总承包合同,建设一个年产17.5万吨电解铝厂,合同总价59.59亿元.
--宏达股份(600331.SS)已与坦方签署一项价值30亿美元的合同,以开发当地的煤炭和铁矿石资源.
--华电国际(600027.SS)斥资16.9亿元收购四川水电资产.
**海外动向**
--美国股市周四重挫并连跌四日,因政策制定者未能遏制全球经济停滞令市场盘旋下挫.市场放量重挫显示,由于担心蒙受更大损失,投资者纷纷出逃.道琼工业指数劲挫391.01点,或3.51%,报10,733.83.[.NCN]
**关键点位**
--沪综指考验前期低点2,437点.(完)
--整理 冉莹; 审校 黄凯
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路透香港2月9日 - 台湾鸿海集团旗下手机代工商--富智康周四称，预计2016年度的净利同比减幅约37-41%之间，比此前预测倒退52%有所收窄。
路透北京2月9日 - 中国国家外汇管理局周四称，2016年四季度，境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流出11.06亿美元，这也是该数据自2012年公布以来连续第二个季度出现净流出，流出规模则环比缩窄近半。
路透2月9日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:11时，1港元=0.88409人民币)