23日盘前分析：A股受累全球市场重挫

受到短线获利回吐以及昨夜欧美市场重挫的影响，昨日沪深两市股指呈现大幅下挫走势，盘中金融、资源等权重股集体下挫，拖累股指震荡走低，市场做多人气被打压，颓势难改。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受到短线获利回吐以及昨夜欧美市场重挫的影响，昨日沪深两市股指呈现大幅下挫走势，盘中金融、资源等权重股集体下挫，拖累股指震荡走低，市场做多人气被打压，颓势难改。

美联储周三宣布将通过4000亿美元长期国债与短期国债互换计划来降低长期利率，以便促进经济成长。但是投资者对美联储买长债卖短债的计划感到失望，同时由于市场对欧洲债务危机与全球经济前景的担心情绪加重，导致欧美股市昨夜重挫。

目前随着欧债危机蔓延，海外市场的波动风险再次成为当前A股一大隐患。对欧洲债务问题与美国经济减速问题的担忧，使得近几日全球股市纷纷重挫，这一影响也传导至国内市场，A 股跟随国际股市下跌的风险将再度增加。

目前A股市场仍处于内忧外困的窘境中，政策面、资金面以及宏观面没有实质性改善之前，大盘疲弱走势仍将延续，震荡筑底仍将是近期市场的主基调。

距离十一假期仅剩下6个交易日的时间，在此期间，市场存在众多不确定性因素，无论是机构还是普通投资者主动做多的意愿并不强烈。在趋势性行情出现前，防御型的操作策略不宜随意发生变化。

消息面，自7月证监会叫停券商直投业务“先保荐再直投”模式後，多家券商日前开展全面自查。消息人士22日透露，在券商自查结束後，券商直投业务可能将再遭新限制。有关部门正向业界徵求意见，新规将进一步规范券商直投子公司通过“直投+保荐”模式投资的项目，锁定期及投行持续督导期均可能延长一年。新规还将界定投行与拟上市公司“实质开展业务”的标准，严防部分券商鉆政策空子进行“先保荐後直投”。

另外，在全球股市动荡和港股随外围市场大幅下行背景下，?生AH股溢价指数9月以来屡创新高。?生指数22日暴跌逾900点，?生AH股溢价指数创20个月以来新高。

分析人士认为，标普及穆迪日前下调欧美银行评级及美联储“买长卖短”美国国债，一方面令全球银行股承压，另一方面美联储的相关举措，将使美国短期国债收益率上行，这无疑会加速全球热钱回流美国，进一步加剧全球市场抛售银行股的压力。随着H股银行股股价再下台阶，A股银行股股价将面临新考验。（完）

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