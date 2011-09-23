前三季中国并购交易额同比增6%--汤森路透

路透北京9月23日电---汤森路透中国并购市场前三季度报告显示,期内中国企业并购交易金额达1,360亿美元,同比增长6%;其中,国内并购交易额730亿美元,占总额54%,创同期新高,受惠于工业和材料两行业并购活跃.

报告并称,今年至今,海外企业入境的并购案例有575项,并购总金额达295亿美元,较去年同期增长49%,创海外入境收购中国企业的最高记录.

在对外收购上,虽然期内并购金额同比少了7%,但中国对海外公司的跨境收购风潮依然持续.澳大利亚是跨境收购的最大目标市场,目前总计37项并购案例金额达46亿美元.

"总体而言,中国占亚洲地区并购活动的30%,仅次于美国成为全球第二大的并购市场,交易金额占全球总量7%."报告称.

报告并显示,高盛集团(GS.N)保持着中国并购交易财务顾问排名的头把交椅,15项并购交易金额107亿美元.摩根大通(JPM.N)和瑞士银行(UBS)UBSN.VX分列第二、三位.

另在前十名的排行中,中金公司和国泰君安证券分别跻身于第四位和第八位.

分行业看,材料、工业和金融仍是中国并购活动的三大主要行业,三者合计占了市场份额的52%,共1,258项并购交易达710亿美元.工业领域相关的并购增长最快,较去年同期上长71%.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 丁淑琴

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