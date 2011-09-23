周其仁：中国货币政策短期不会放松

路透上海9月23日电---中国央行货币政策委员会委员周其仁强调,目前情况下,国内货币政策短期内不会放松.不过他亦指出,国内货币政策在应对不确定前景时可以做到收放自如,如果全球经济真的二次探底,中国刺激政策空间要远比欧美国家要大.

中国证券报周五引述同时任职北京大学国家发展研究院院长的周其仁认为,中国应继续坚持稳健的货币政策,"毕竟,物价总水平上涨是因为流通中钱的总量太多,超过了商品和服务供给的可能.如果仅仅大力打压高价,抑制通胀就难以期望好效果."

中国央行上周曾指出,尽管目前一些价格上涨的因素得到一定程度控制,但并没有根本消除,通胀仍然偏高,稳定物价总水平仍然是宏观调控的首要任务.未来需要坚持实施稳健的货币政策,保持货币信贷平稳适度增长.

中国8月居民消费价格指数(CPI)同比上涨6.2%,较今年的最高峰值有所回落.但分析师们预计,仍居高位的数据显示货币政策年内并不会有所放松.

为控制通胀,中国央行自去年10月初以来,已经五次加息,并九次上调存款准备金率.(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

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