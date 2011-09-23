百亿社保基金获准择机入市--报载

路透上海9月23日电---证券时报周五报导,超过100亿元人民币的社保资金获批于上周划拨到社保账户中,并将择机投资于股票市场.一位接近社保资金管理部门人士称,社保资金此时获准入市,政策信号意义较大,表明政府对未来经济发展的坚定信心.

但该人士并未透露这笔社保资金将于何时入市.对上述消息,社保基金理事会相关负责人并未予以确认,表示"不清楚到账的时间和数目".

自今年4月以来,中国股票市场走势低迷.沪综指自逾3,000点下滑至目前的约2,400位置.周四更是大幅收低2.8%,创七周来最大单日跌幅.

此外,有信息显示9月以来有保险资金开始谨慎买入基金.报导引述北京一保险资产管理公司投资部人士称,近段时间以来有部分保险资金在申购基金,粗略估计,9月份至今保险资金申购基金的规模约为几十亿元.

不过平安资产管理公司一投资部人士认为,几十亿资金规模看上去不小,但相对于保险资金头寸而言比例相当有限,并不能据此判断险资开始加仓或抄底.上海一保险资产管理公司投资经理也称,保险资产管理公司现在确实开始逢低买进一些低估值资产,但仅是正常投资,不能据此视为保险资金在加仓.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 黄凯

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