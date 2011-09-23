深交所将在小额再融资、直接退市等方面进行创新--理事长

路透上海9月23日电---中国深圳证券交易所理事长陈东征日前表示,该所将在小额再融资、并购重组、直接退市机制等方面进行创新,发挥中小板、创业板创新"试验田"作用.

他在地方政府企业改制上市工作经验交流会上指出,深交所将加快推进多层次资本市场发展及机制制度创新.在监管方面继续从严,以防范化解系统性风险和重大恶性事件.探索并完善适应新形势新需求的一线监管体系,加大对中小投资者的保护力度.

在上市公司规范发展方面,深交所将推动上市公司切实规范控股股东和实际控制人行为,支持上市公司的市场化并购重组,防范内幕交易.

与主板市场相对应,中小板是深圳证券交易所为了鼓励自主创新,而专门设置的中小型公司聚集板块;创业板则是给创业型企业上市融资的股票市场,所涉及企业多为高新技术企业等.(完)

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--发稿 李宏薇; 审校 张喜良

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