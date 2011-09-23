美参议院否决对台售F-16新战机提案

俄罗斯总统普京5月将访华--俄新社
路透莫斯科2月9日 - 俄新社引述俄罗斯驻华大使的话报导，俄罗斯总统普京5月将赴中国出席峰会，并计划与中国国家主席习近平举行会谈。(完)
路透华盛顿9月22日电---美国参议院周四否决一项要求对台出售66架新型F-16 C/D战机提案。此前，美政府已通知国会总额58.52亿美元的对台军售案，其中包括为台湾改装F-16 A/B战机。
此项最新提案是德州共和党参议员柯宁（John Cornyn）等人提出的。柯宁称，美国有责任根据1979年的《台湾关系法》，为台湾提供所需武器，防范来自中国大陆的攻击。
但包括参议院外交关系委员会主席凯利（John Kerry）在内的民主党政要称，此项提案与其所依附的促进发展中国家贸易利益、保障美国工人利益的法案无关。
这项修正案在48票赞成、48票反对的情况下遭否决，需要60张赞成票才能通过。
柯宁称，奥巴马政府决定为台湾升级现有145架F-16战机，但这样做还不够。而奥巴马政府的前述决定，遭到中国严厉抨击，指责美国严重干涉中国内政，并警告称这将损害中美军事、安全领域交流合作。
柯宁说：“我认为，总统的决定未认清这样的事实，即台湾空军许多服役中战机实际上已过时。因此，对台增售66架F-16 C/D战机很重要。”
凯利则称，奥巴马对台军售案，符合《台湾关系法》的规定。他明确表示，维护台湾安全与党派问题无关。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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