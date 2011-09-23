《星岛日报》：美不印钞港人要为衰退备战

（9月23日社评）

美国联邦储备局经过两日会议後,决定不再推出新一轮量化宽松措施,改为以扭转操作压低长息,期望稳定经济.消息公布後,市场忧虑经济面临收缩,港股大幅下挫,全球由担心出现滞胀,变成恐惧衰退重临.联储局本周议息,被视为全球金融市场的重头戏,戏码就是继两轮大举印钞放水後,被讥为"坐直升机派银纸"的主席伯南克,会否再推出第三轮量化宽松措施.美国会否放水,本来在上月全球央行联会会有启示,当时伯南克已使出拖字诀,到了今个月,共和党的重量级议员去信反对再推出量化宽松,已令到储局出招机会大减.

市场对印钞救市的希望逐渐降温,当消息证实,亚太股市大跌,美股昨晚开市亦下挫300多点,这个跌幅其实已反映了财金当局不断控制期望的成果,否则华尔街股市反应可能还要强烈,原因是储局不放水,改为采用卖短债、买长债的扭转操作,势难阻止经济下滑的势头,前景荆棘满途.受到次按和楼市泡沫爆破创伤,美国纵使在低息环境下疗养多年,近日出台的数据仍反映增长乏力,大企业为保业绩,纷纷举刀准备裁员,市道随时再受重挫.政府债台高筑,又无法说服国会加税,结果只有两条路选择,一是冒滞胀风险,再度大举印钞.二是摆摆姿态,忍痛接受不景现实.无论那一条路,都不是无痛良方.现在央行决定在现阶段停止印钞,造成资产价格纷纷下挫.

美国冒险印钞或忍痛让经济自行调整,对香港都难免受到冲击.两害相衡,联储局若再开动印钞机,带来的後遗症会更深远,原因是港元跟随美元走软,入口通胀强劲,加上本地失业率低,市道容易过热,资产泡沫不断膨胀,埋下日後硬着陆的祸根.美国印钞救市的憧憬破灭,造成今次股市大跌,继之而来是衰退威胁袭来,产生的冲击不宜低估.未来一段时间,不利消息可能还会陆续有来,港人应该做好准备,处变不惊.至于投资者是否应该趁低吸纳,先要看个人财政状况,宜适当保留现金在手.由于经济环境转差,将影响企业盈利,投资宜分段吸纳优质公司股票,并有较长线持有的准备.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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