《信报》：股债危机祸及全球 银根趋紧港股堪虞

美国联储局结束两天的议息会议,利率如期维持不变,但市场普遍盼望有更大力度的刺激经济措施如QE3之类却落空.取而代之的是所谓"扭曲操作",即透过沽出短债同时购入长债压低长期利率,结果令市场大失所望.美股应声下挫,道指周三大跌283点,拖累昨天全球股市大幅下挫,港股跌幅尤其严重.?指全日暴跌912点,报收17911点,是2009年7月以来的新低.金融海啸後,美国两度推出量化宽松措施,旨在挽救金融机构危机,稳定金融系统,对刺激经济复苏,实际作用不大.美国失业率仍然高企不下,楼价则持续下滑,而国际货币基金组织已将美国今年的经济增长预测下调至1.5%.倘若明年全球经济增长差于IMF预期的4%,欧美经济陷入衰退的机会增加.

联储局宣布明年6月底前以4千亿美元购入6年期至30年期国债,同时出售相同规模的三年期或更短的国债,只从美国本土的经济利益着想,并未顾及美股动荡对全球金融市场带来的冲击.加上欧债危机恶化,主权违约迫在眉睫,除非欧盟国家团结一致,以欧洲央行为所有欧盟国家主权债务提供无限担保,稳定市场信心,否则欧洲银行势将因希腊率先违约或脱离欧罗区而面临逾3,000亿欧罗的损失,後果堪虞,杀伤力绝不在雷曼倒闭之下.香港的经济基调本来不差,最新的失业率只有3.2%,几近全民就业,而IMF对香港今年经济增长的预测亦高达6%,较6月时上调0.6%.另一方面,IMF对中国今年和明年的经济增长,也维持9.5%和9%的高水平.香港背靠祖国,即使面对欧美经济的横逆,也不致大幅倒退.可是,作为全面对外开放的经济体系,以及纽伦港一分子的国际金融中心,香港不但无法避免国际金融市场动荡带来的经济冲击,也由于资金来去自由,没有外汇管制,波幅每每较实况为大.