《信报》：股债危机祸及全球 银根趋紧港股堪虞

中国外储破“3”心理冲击大于实际影响 续下降空间有限--中金
路透上海2月8日 - 中国大型投行--中金公司周二发布研报称，中国外汇储备跌破3万亿美元会带来一定的心理冲击，但不会改变中国外储充足的基本形势，心理冲击大于实际影响，预计中国外储进一步下降的空间有限。
（9月23日社评）
美国联储局结束两天的议息会议,利率如期维持不变,但市场普遍盼望有更大力度的刺激经济措施如QE3之类却落空.取而代之的是所谓"扭曲操作",即透过沽出短债同时购入长债压低长期利率,结果令市场大失所望.美股应声下挫,道指周三大跌283点,拖累昨天全球股市大幅下挫,港股跌幅尤其严重.?指全日暴跌912点,报收17911点,是2009年7月以来的新低.金融海啸後,美国两度推出量化宽松措施,旨在挽救金融机构危机,稳定金融系统,对刺激经济复苏,实际作用不大.美国失业率仍然高企不下,楼价则持续下滑,而国际货币基金组织已将美国今年的经济增长预测下调至1.5%.倘若明年全球经济增长差于IMF预期的4%,欧美经济陷入衰退的机会增加.
联储局宣布明年6月底前以4千亿美元购入6年期至30年期国债,同时出售相同规模的三年期或更短的国债,只从美国本土的经济利益着想,并未顾及美股动荡对全球金融市场带来的冲击.加上欧债危机恶化,主权违约迫在眉睫,除非欧盟国家团结一致,以欧洲央行为所有欧盟国家主权债务提供无限担保,稳定市场信心,否则欧洲银行势将因希腊率先违约或脱离欧罗区而面临逾3,000亿欧罗的损失,後果堪虞,杀伤力绝不在雷曼倒闭之下.香港的经济基调本来不差,最新的失业率只有3.2%,几近全民就业,而IMF对香港今年经济增长的预测亦高达6%,较6月时上调0.6%.另一方面,IMF对中国今年和明年的经济增长,也维持9.5%和9%的高水平.香港背靠祖国,即使面对欧美经济的横逆,也不致大幅倒退.可是,作为全面对外开放的经济体系,以及纽伦港一分子的国际金融中心,香港不但无法避免国际金融市场动荡带来的经济冲击,也由于资金来去自由,没有外汇管制,波幅每每较实况为大.
今年香港银行的贷存率已跃升至84.3%,6、7月的贷款虽较前放缓,但全年增长率仍高达18%.现时风高浪急之下,相信香港银根会逐渐收紧,加上楼价见顶回落,负财富效应陆续出现,社会内部消费势将减弱,投资意欲备受打击,自不待言.港股今年最後一季景况如何,也就可想而知.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海2月8日 - 中国大型投行--中金公司周二发布研报称，中国外汇储备跌破3万亿美元会带来一定的心理冲击，但不会改变中国外储充足的基本形势，心理冲击大于实际影响，预计中国外储进一步下降的空间有限。
路透香港2月7日 - 投行中信里昂周二称，随着中国经济持续改善以及供给侧改革继续进行，建议增持中国离岸股票，并看好银行及保险板块。
美国的银行股大升，汇丰亦受惠，实拜美国总统特朗普要放宽金融监管所赐。特朗普跟华尔街由作对变成盟友，为他们松绑，既令欧洲等地银行陷劣势，恐亦种下金融泡沫重临的祸源。