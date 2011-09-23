《明报》：美濒临双底衰退 港早绸缪减冲击

金管局总裁陈德霖昨日以"不寻常金融环境"来形容香港所面对的情况.未来一段日子,金融市场动荡可期,港府和金管局应密切监察,在热钱持续涌入之际,要严防过度信贷,防范资产价格泡沫爆破的冲击.至于香港通胀率,随着中国通胀有见顶之势,原本可望稍为纾缓,但是"扭曲操作"开展之後,预期多达4,000亿美元游资,又会四处流窜,中国和香港极可能又成为热钱泊岸之地,令资产价格高处未算高,而本来已近见顶的通胀也在高位徘徊.在环球和中国大气候影响下,香港只是小气候,可以主动应对的措施不多,除了把好关,确保金融稳定以外,关于通胀恶魔,政府可以控制之处,是按实际需要继续稳定地供应土地和房屋,使楼价和房租不致狂飙,使写字楼和店铺租金不致狂升,使通胀压力可以稍稍纾缓.我们期待特首曾荫权下月发表任内的最後一份施政报告,能够有效回应不寻常金融环境下的挑战,确保香港金融稳定、尽量控制通胀.