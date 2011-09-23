《明报》：美濒临双底衰退 港早绸缪减冲击

中国外储破“3”心理冲击大于实际影响 续下降空间有限--中金
路透上海2月8日 - 中国大型投行--中金公司周二发布研报称，中国外汇储备跌破3万亿美元会带来一定的心理冲击，但不会改变中国外储充足的基本形势，心理冲击大于实际影响，预计中国外储进一步下降的空间有限。
（9月23日社评）
美国联储局议息後的政策声明,使全球股市急挫,昨日?生指数暴跌921 点,跌幅达4.85%,显示市场弥漫恐慌情绪,一方面是投资者看到联储局无力挽狂澜,而且对美国经济前景极度悲观,担心美国真的陷入双底衰退.另一方面,欧债危机朝向失控发展,环球实体经济和金融世界,正处于山雨欲来风满楼景况.中国和香港虽然并非处于风眼,但是全球一体化之下,一旦危机爆发,肯定会被波及,所以应该未雨绸缪,以防被杀个措手不及.
至于欧债危机,意大利债务危机已经揭开序幕,欧盟富国对斥资拯救成员国,遭到国内民众强烈反对,总体而言,欧盟缺乏解决成员国债务的政治决心.所以,欧洲债务危机的发展并不乐观.香港在亚洲金融风暴後,历经逾60 个月通缩,政府要削减公务员编制、要公务员减薪,私人机构裁员减薪,全港市民勒紧肚皮,个中痛苦,市民记忆犹新..这个道理,说明所谓"无痛疗法",并不存在,但是欧美国家却寄存侥幸,而其民主体制未能适时、适切以有效措施应对,对于民主政治而言,欧美困局是一大讽刺.
金管局总裁陈德霖昨日以"不寻常金融环境"来形容香港所面对的情况.未来一段日子,金融市场动荡可期,港府和金管局应密切监察,在热钱持续涌入之际,要严防过度信贷,防范资产价格泡沫爆破的冲击.至于香港通胀率,随着中国通胀有见顶之势,原本可望稍为纾缓,但是"扭曲操作"开展之後,预期多达4,000亿美元游资,又会四处流窜,中国和香港极可能又成为热钱泊岸之地,令资产价格高处未算高,而本来已近见顶的通胀也在高位徘徊.在环球和中国大气候影响下,香港只是小气候,可以主动应对的措施不多,除了把好关,确保金融稳定以外,关于通胀恶魔,政府可以控制之处,是按实际需要继续稳定地供应土地和房屋,使楼价和房租不致狂飙,使写字楼和店铺租金不致狂升,使通胀压力可以稍稍纾缓.我们期待特首曾荫权下月发表任内的最後一份施政报告,能够有效回应不寻常金融环境下的挑战,确保香港金融稳定、尽量控制通胀.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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路透香港2月7日 - 投行中信里昂周二称，随着中国经济持续改善以及供给侧改革继续进行，建议增持中国离岸股票，并看好银行及保险板块。
美国的银行股大升，汇丰亦受惠，实拜美国总统特朗普要放宽金融监管所赐。特朗普跟华尔街由作对变成盟友，为他们松绑，既令欧洲等地银行陷劣势，恐亦种下金融泡沫重临的祸源。