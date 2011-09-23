香港《文汇报》：监管沽空活动 稳定金融市场

（9月23日社评）

美联储局日前宣布采取"扭曲操作",以沽短债买长债来压低长息,但市场并不受落,加上美联储指"美国经济有重大下滑风险",引发环球股市崩溃,港股更急跌912点,单日跌幅达4.85%,跌幅在亚太区位列第二.联储局没有如市场预期推出第三轮量化宽松措施,反映联储局在刺激经济上已是黔驴技穷,而欧债危机仍在恶化,引发大量避险资金从股市流走.与欧美相比,香港经济基调良好,但近期港股跌幅却超其他市场,说明国际炒家看准香港监管宽松的漏洞,将港股作为对冲、沽空的基地,令港股屡屡"跌凸",当局应加强对沽空等活动监管,稳定市场.

美联储推出的两轮量化宽松政策,刺激经济却未如理想,相反量宽後遗症却不断涌现,令联储局承受极大的政经压力.现在美联储以"扭曲操作"来取代量宽,正是期望在维持低利率的同时,也减少滥印钞票的不良影响.

令市场忧虑的是,面对史无前例的债务及经济危机,欧美等国不但没有如金融海啸时的紧密合作,联手推出大规模救市措施振奋信心,相反是各自为战,甚至是各怀鬼胎,美国坐视欧债危机蔓延,美国评级机构甚至对意大利落井下石,调低评级,明显有吸引欧洲资金流入美国之嫌,藉此为美债带来支持.欧洲同样在救市上三心两意,错失了最佳时机.由于欧美等国未能衷诚合作,引发市场对于未来经济前景缺乏信心,导致了这一轮环球股市出现恐慌性抛售.

与欧美陷入严重的债务及经济危机不同,香港以及不少新兴经济体仍保持较快增长.香港有背靠中国优势,失业率更跌至近年最低位,股市跌幅理应较欧美为低.但事实却刚刚相反,香港及新兴市场股市近月跌幅都远超欧美等国.香港一直对于各种投机炒作行为过于宽松,加上资金来去自由,令港股俨如"提款机",部分对冲基金甚至故意放大各种利淡消息,加剧市场波幅图利,结果令到港股的市况屡屡出现"跌凸"情况,使小投资者沦为大鳄的"点心".因此,当局应参考国外经验,在市况波动之时加强对炒家的规管,避免股市经常大起大落损害市场稳定.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。