美参议员拟10月通过针对中国汇率政策的议案

* 参议员舒默预言法案将"顺利地"得到通过

* 舒默称中国的"经济谋杀"行动未得到惩罚

* 关键条款把货币低估视为补贴

* 如果不改正低估情况,其它惩罚措施将会跟进

路透华盛顿9月22日电---美国参议院的一个跨党派小组周四预言,下月参议院将以压倒性多数通过一项针对中国汇率政策的法案.这些参议员认为中国汇率政策导致美国损失了数百万就业岗位.

"当中国等国操纵其货币汇率的时候,那不是在竞争,而是作弊,"民主党参议员布朗(Sherrod Brown)在宣布上述法案的记者会上表示.

这项议案把稍早提出的两个跨党派议案合二为一,其中一个是由民主党参议员舒默(Charles Schumer)和共和党参议员葛兰姆(Lindsey Graham)推动的,另一个是由布朗与共和党参议员斯诺(Olympia Snowe)倡议的.

舒默预计该议案将在10月初"顺利地"得到通过.届时议员们将结束休假,恢复工作.

"各派经济学家都认为:中国非法对本国产业提供补贴,他们付给工人的工资过低,他们避开环境法规并无视全球贸易规则,"他说.

"他们没有因为经济谋杀而受到惩罚,而迄今为止我们的国家一直说,'哦,我们不在乎',"舒默说道.

该法案肯定会加剧中美间的紧张关系,尽管距离成为正式法案还有很长一段路.决策者已经在担心欧洲债务危机可能损害全球经济成长;爆发一场贸易战会让局势雪上加霜.

正在纽约参加联合国会议的中国外交部长杨洁篪没有直接谈及汇率问题,但呼吁保持克制.

"不应该把经济和贸易问题政治化,要反对贸易和投资保护主义,"他在对商界领袖发表的讲话中说道.

美国重量级共和党众议员指出,中国对人民币汇率问题采取拖延战术,而舒默承认奥巴马总统并不支持这项议案.

议案的发起人包括共和党参议员Jeff Sessions和Richard Burr,以及民主党参议员Robert Casey和Debbie Stabenow,他们认为人民币汇率低估将美国制造业者置于不公平的贸易环境.

"此举的目的是,要确保我们是在出口产品,而不是输出工作机会."Stabenow说.

众议院民主党人士趁参议院的这次行动要求共和党领袖安排一次众议院投票.

"该议案在众议院获得了两党广泛支持,没有理由不行动,"美国众议院筹款委员会民主党议员莱文(Sander Levin)表示.

**或导致对中国产品加收关税**

其中一项主要规定将要求商务部根据美国贸易法,将汇率低估按补贴行为对待.这将允许美国企业以个案形式寻求对中国商品徵收反补贴税.

众议院去年以348对79票的结果通过了相同的规定.此後众议院的掌控权由民主党落到共和党手中,而共和党与主张开放贸易的企业界关系更紧密.

但众议院议案的主要发起者莱文再次提出原来的议案,目前获得145位民主党和56位共和党议员支持.这样距离众议院通过该议案所需的218票只差17票了.

美国智库经济政策研究所(Economic Policy Institute)本周在一份报告中估计,过去十年间,美国对中国的巨额贸易逆差令美国损失280万个就业岗位.

代表与中国有商业关系的美国企业的美中贸易全国委员会(USCBC)称,该报告基于"错误的假设,即从中国进口的每件产品本应在美国制造".

包括美国商会和企业圆桌会在内的51个企业和农业组织也警告称,通过此类议案或会带来负面影响.

"即使通过立法对从中国进口的产品提高关税,也不大可能触动中国,促使其迅速修改其汇率政策,"上述这些组织周三在写给议员的信件中称.

"相反,它可能适得其反,导致中国针对美国出口实施报复,而中国目前是增长最快的美国出口市场."

**中国回击**

中国反驳称,没有故意低估人民币汇率以使本国企业在国际竞争中获得价格优势.中国称其致力于提高汇率弹性,但要按自己的步调行动.

上周,中国外交部敦促美国议员不要为贸易保护寻找"借口",之前美国参议院民主党领袖里德称,他计划推动迫使中国不再低估人民币汇率的议案.(完)

--编译/审校 张涛/郑茵/艾茂林/李爽/兰秀娟

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