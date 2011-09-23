美参议院否决对台售F-16新战机提案

奥朗德称法国面临非常高的恐怖主义威胁
法国总统奥朗德周二表示，法国面临非常高的恐怖主义威胁。之前一名法国警官在家门口被一名持刀者杀害，还在家里发现了其伴侣的尸体，“伊斯兰国”的Amaq通讯社称，“伊斯兰国”对此事件负责。奥朗德称，杀害警察事件绝对是一次恐怖袭击。路透
美国参议院周四否决一项要求对台出售66架新型F-16 C/D战机提案。包括参议院外交关系委员会主席凯利在内的民主党政要称此项提案与其所依附的促进发展中国家贸易利益、保障美国工人利益的法案无关。此前美政府已通知国会总额58.52亿美元的对台军售案。路透
法国总统奥朗德周二表示，法国面临非常高的恐怖主义威胁。之前一名法国警官在家门口被一名持刀者杀害，还在家里发现了其伴侣的尸体，“伊斯兰国”的Amaq通讯社称，“伊斯兰国”对此事件负责。奥朗德称，杀害警察事件绝对是一次恐怖袭击。路透
中国股市沪综指周一收挫3.2%，创三个半月最大单日跌幅。分析师指出，假日期间海外金融市场避险情绪明显升温，受此影响，今日大盘低开低走，尾盘加速跳水。另外管理层近日再次表态，促进价值投资理念形成，表明有意挤压市场泡沫，对传媒、影视板块等部分高估值品种造成明显压力，今日创业板领跌令场内人气再次受挫。上证A股今日成交1,981亿元人民币，上日为1,771亿元。路透
美国民主党总统参选人希拉里周二宣称赢得民主党总统候选人提名战。希拉里将此视为美国历史的里程碑，称这是美国历史上女性首次成为主要政党的总统候选人。白宫称总统奥巴马已致电希拉里，祝贺她赢得民主党总统候选人提名所需票数。路透