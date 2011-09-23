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路透中文国际短讯 | 2011年 9月 23日 星期五 10:40 BJT

美参议院否决对台售F-16新战机提案

美国参议院周四否决一项要求对台出售66架新型F-16 C/D战机提案。包括参议院外交关系委员会主席凯利在内的民主党政要称此项提案与其所依附的促进发展中国家贸易利益、保障美国工人利益的法案无关。此前美政府已通知国会总额58.52亿美元的对台军售案。路透

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