百亿社保基金获准择机入市--报载

《证券时报》周五报道,超过100亿元人民币的社保资金获批于上周划拨到社保账户中,并将择机投资于股市.一位接近社保资金管理部门人士称,社保资金此时获准入市,政策信号意义较大,表明政府对未来经济发展的坚定信心. 社保基金理事会负责人未确认上述消息,表示''不清楚到账的时间和数目''. 路透