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路透中文国际短讯 | 2011年 9月 23日 星期五 10:30 BJT

现在是中国抛售美国公债套现好时机--专家

目前美国指标10年期公债收益率远低于2%,30年期公债收益率不到3%,且美联储又宣布将启动新购债计划,对中国而言,现在或许是缩减美债头寸前所未有的好时机,从美国的角度看的确如此. "中国最佳策略就是抛售美债,我希望他们尽快动手,"华盛顿智库彼得森国际经济研究所研究员Joseph Gagnon说道.路透

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