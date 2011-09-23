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路透中文国际短讯 | 2011年 9月 23日 星期五 10:27 BJT

欧洲股市重挫

欧洲股市周四录得26个月最低收盘位,此前美国联邦储备委员会作出悲观经济展望.投资者全面回避股市风险. 欧洲股市呈大面积下跌,泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数成份股全军覆没,英国富时100指数重挫4.67%;德国股市DAX指数大跌4.96%,法国CAC-40指数挫跌5.25%.路透

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