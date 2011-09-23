随着金融市场动荡加剧,由中国首富梁稳根持有的工程机械公司--三一重工周四决定招股喊停.加入小南国等企业退场观望的行列. 三一重工原本仅推迟对于零售投资者的招股,但根据路透旗下IFR报导,三一重工决定招股程序全部暂停,未设新的时间表. 图为三一重工首席执行官向文波。路透