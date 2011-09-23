罗格：中国再办奥运会至少要等20年

路透北京9月22日电---国际奥委会（IOC）主席罗格周四对新华社表示，中国若想再次举办奥运会，至少要等20年，让各个国家都有举办机会。

2008年北京成功举办第29届夏季奥运会，为中国首次举办夏季奥运会。

罗格称，包括上海和广州在内，中国不少城市都有能力举办奥运会，但中国再办奥运会起码要等上20年，甚至更久。

他说：“奥运会属于全人类，国际奥委会希望全世界每个角落都有机会享受举办这一盛事的荣耀。”

去年广州亚运会和上海世博会成功举办，大手笔投资建设新场馆和基础设施，证明了中国举办大型活动的能力。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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