罗格：中国再办奥运会至少要等20年

俄罗斯总统普京5月将访华--俄新社
路透莫斯科2月9日 - 俄新社引述俄罗斯驻华大使的话报导，俄罗斯总统普京5月将赴中国出席峰会，并计划与中国国家主席习近平举行会谈。(完)
路透北京9月22日电---国际奥委会（IOC）主席罗格周四对新华社表示，中国若想再次举办奥运会，至少要等20年，让各个国家都有举办机会。
2008年北京成功举办第29届夏季奥运会，为中国首次举办夏季奥运会。
罗格称，包括上海和广州在内，中国不少城市都有能力举办奥运会，但中国再办奥运会起码要等上20年，甚至更久。
他说：“奥运会属于全人类，国际奥委会希望全世界每个角落都有机会享受举办这一盛事的荣耀。”
去年广州亚运会和上海世博会成功举办，大手笔投资建设新场馆和基础设施，证明了中国举办大型活动的能力。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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