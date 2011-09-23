惠特曼出任惠普新任执行长

路透旧金山9月22日电---惠普(HPQ.N)任命eBay前执行长惠特曼出任新总裁暨执行长一职,取代不受欢迎的阿波泰克尔来执掌这家美国最大的科技公司.

这项人事即日起生效,证实了稍早有关人事即将变动的报导.

"我们正处在关键时刻,我们需要新的领导队伍来成功执行我们的策略,抓住未来的市场机会,"惠普执行董事长雷恩表示.雷恩原先担任非执行董事长.

董事会也计划任命一位独立董事.

但一位消息人士对路透表示,但惠普尚未准备要变更业务策略.

这与华尔街的揣测相悖,其臆测阿波泰克尔的去职,可能预示其任内的重大决定将改弦易辙.这些决定包括可能分拆个人电脑部门,以及计划收购英国软体公司AutonomyAUTN.L等.

分析师表示,惠特曼的专长在消费性和网路零售,可能不是个理想的人选.

惠普股价收跌4.8%至22.80美元,周三6.6%的涨幅多数被回吐.分析师表示,投资人关注高层异动的热情已经消退,华尔街的注意力转向惠普充满不确定性的基本面.(完)

--编译 戴素萍;审校 郑茵

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。