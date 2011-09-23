南非财长称金砖国家未考虑向欧洲提供直接援助

消息人士称德国希望G20重申对贸易、汇率和气候等的现有共识
路透柏林/布鲁塞尔2月9日 - 20国集团(G20)消息人士透露，在下个月G20财长会晤时，德国将敦促G20重申对促进自由贸易、抵制货币战争和应对气候变化的承诺。这是特朗普胜选美国总统以来G20财长的首次会晤。
路透华盛顿9月22日电---南非财长Pravin Gordhan周四称,尽管巴西有提议,但主要发展中经济体并未讨论向深陷债务危机的欧洲提供直接援助.
"还没有走到那一步,"Gordhan在国际货币基金组织(IMF)会议间隙告诉路透.
巴西在本月稍早称,其政府提议巴西和其他大型新兴经济体向IMF提供新资金,帮助缓解欧元区的债务危机.
但是这个想法似乎没有得到热烈响应.
被问到希腊违约或欧元区分裂的可能性时,Gordhan说:"金砖国家的态度是,希望情况不要恶化到那个地步."他称,"我们希望欧洲当局果断行动,有更强的紧迫感."
金砖国家在会後公报中,敦促受困局影响的工业化经济体采取果断行动,但称他们将考虑向多边贷款机构提供更多资金.(完)
--编译 吴云凌;审校 张涛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透柏林/布鲁塞尔2月9日 - 20国集团(G20)消息人士透露，在下个月G20财长会晤时，德国将敦促G20重申对促进自由贸易、抵制货币战争和应对气候变化的承诺。这是特朗普胜选美国总统以来G20财长的首次会晤。
路透悉尼2月9日 - 澳洲央行总裁洛威周四表示，由于过去几个月主要大宗商品价格同样走高，因此很难说澳元“过高”；似乎暗示对澳元汇率态度相对放松。
路透柏林2月9日 - 德国自由民主党(FDP)党魁林德纳(Christian Lindner)周四向一德国电台表示，希腊应该退出欧元区，然后获得债务纾困。