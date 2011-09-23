南非财长称金砖国家未考虑向欧洲提供直接援助

路透华盛顿9月22日电---南非财长Pravin Gordhan周四称,尽管巴西有提议,但主要发展中经济体并未讨论向深陷债务危机的欧洲提供直接援助.

"还没有走到那一步,"Gordhan在国际货币基金组织(IMF)会议间隙告诉路透.

巴西在本月稍早称,其政府提议巴西和其他大型新兴经济体向IMF提供新资金,帮助缓解欧元区的债务危机.

但是这个想法似乎没有得到热烈响应.

被问到希腊违约或欧元区分裂的可能性时,Gordhan说:"金砖国家的态度是,希望情况不要恶化到那个地步."他称,"我们希望欧洲当局果断行动,有更强的紧迫感."

金砖国家在会後公报中,敦促受困局影响的工业化经济体采取果断行动,但称他们将考虑向多边贷款机构提供更多资金.(完)

--编译 吴云凌;审校 张涛

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