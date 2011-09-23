中兴拟明年二季度发布4G手机--高层

* 明年第二季度在海外市场推出4G手机

* 目标为手机出货量未来三年保持30%-40%年增长

记者 黄运涛/李千仪

路透香港9月23日电---中国第二大电信设备制造商--中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)一位高层称,公司计划于明年第二季度在海外市场推出4G(第四代移动通讯)手机,以进一步扩大其在全球智能手机市场的份额.

中兴通讯GSM/UMTS手机产品线总经理丁宁在接受路透专访时做出上述表示,但他没有透露将在哪个国家的哪家运营商网络上推出该产品.

"我们首先会在发达国家市场推出4G手机,目前已经有不止一家海外运营商在跟我们合作."他说.

中兴计划推出一系列4G终端产品,包括数据卡和调制解调器等,後两类产品已经在市场上销售.

很多大型电信运营商把LTE(Long Term Evolution,长期演进技术)看作4G的新标准,计划倾注大量资金打造更高速度的网络.厂商因此跟进推出支持4G网络的终端产品,此前韩国LG电子(066570.KS)已联合美国运营商Verizon(VZ.N)推出了一款支持LTE 4G网络的手机.

中兴正大胆押宝谷歌(GOOG.O)Android操作系统,其生产的智能手机大多采用该系统.丁宁称,中兴亦有计划生产基于微软(MSFT.O)Windows操作系统的手机.

**手机出货量未来三年年均增速30-40%**

中兴此前称,今年手机出货量目标为8,000万台以上(智能手机占逾1,000万台),高于其在中国的主要竞争对手华为[HWT.UL],後者今年手机发货量料将达6,000万台,约为去年的两倍.

"我们的目标是手机出货量和收入在未来三年都保持30%-40%的年均增长率."丁宁说.

据调研机构IDC报告,中兴今年前两季稳居全球手机厂商出货量第五位,是前五大厂商中唯一的中国厂商,市场份额由去年同期的3.3%上升至4.5%.在五大手机厂商,中兴与苹果(AAPL.O)是仅有两家保持30%以上增速的厂商.

中兴上半年净利同比下降12.3%,至7.69亿元人民币,为2007年以来首次业绩下滑,受累于推行市场规模扩张策略等影响.

中兴H股周四收跌5.35%,至20.35港元;大盘?生指数则下跌4.85%.(完)

--审校 丁淑琴

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