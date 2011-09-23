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路透中文体育短讯 | 2011年 9月 23日 星期五 10:46 BJT

罗格：中国再办奥运至少要等20年

国际奥委会主席罗格周四对新华社表示，尽管上海广州等很多中国城市都有能力举办奥运会，但中国若想再次办奥运至少要等20年，以便各个国家都有举办机会。他说：“奥运会属于全人类，国际奥委会希望全世界每个角落都有机会享受举办这一盛事的荣耀。”路透

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