网友声讨 浙江金华“狗肉节”被取消

俄罗斯总统普京5月将访华--俄新社
路透莫斯科2月9日 - 俄新社引述俄罗斯驻华大使的话报导，俄罗斯总统普京5月将赴中国出席峰会，并计划与中国国家主席习近平举行会谈。(完)
路透北京9月21日电---新华社周三报导称，因“当街杀狗”行为引发公众不满，中国政府决定叫停浙江金华的“狗肉节”。
浙江金华乾西乡的“狗肉节”可追溯至600年前，该节日是为庆祝当地的一场军事胜利，通常在每年的十月份举行。
报导称：“这一古老的节日早在20世纪80年代就被现代的物资交流会所取代，但吃狗肉作为一种传统被保留下来。”
“但几年前不少商家为了证明自己所售狗肉新鲜、安全，开始采取‘当街杀狗’的手段招徕生意。”
新华社报导称，通过微博在网上流传的杀狗图片引起广泛关注和声讨，以致当地政府决定取消“狗肉节”。
报导援引一位网友的说法称：“政府的快速反应值得肯定。我希望吃狗肉不再成为那里的一种习惯，这不是狂欢，这是屠杀。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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