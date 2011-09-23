网友声讨 浙江金华“狗肉节”被取消

路透北京9月21日电---新华社周三报导称，因“当街杀狗”行为引发公众不满，中国政府决定叫停浙江金华的“狗肉节”。

浙江金华乾西乡的“狗肉节”可追溯至600年前，该节日是为庆祝当地的一场军事胜利，通常在每年的十月份举行。

报导称：“这一古老的节日早在20世纪80年代就被现代的物资交流会所取代，但吃狗肉作为一种传统被保留下来。”

“但几年前不少商家为了证明自己所售狗肉新鲜、安全，开始采取‘当街杀狗’的手段招徕生意。”

新华社报导称，通过微博在网上流传的杀狗图片引起广泛关注和声讨，以致当地政府决定取消“狗肉节”。

报导援引一位网友的说法称：“政府的快速反应值得肯定。我希望吃狗肉不再成为那里的一种习惯，这不是狂欢，这是屠杀。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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