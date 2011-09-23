北约称有信心90天内结束利比亚行动

俄罗斯总统普京5月将访华--俄新社
路透莫斯科2月9日 - 俄新社引述俄罗斯驻华大使的话报导，俄罗斯总统普京5月将赴中国出席峰会，并计划与中国国家主席习近平举行会谈。(完)
路透布鲁塞尔9月22日电---北约周四表示，有信心在延长後的90天行动期内完成在利比亚的行动。
北约本周决定将在利比亚的军事行动延长90天。
北约利比亚军事行动指挥官查尔斯・布沙尔(Charles Bouchard)在一个新闻发布会上表示：“我非常有信心，我们能在北约提供的期限内顺利完成此次任务。”
不过布沙尔也表示，只要对利比亚平民的威胁依然存在，北约的军事行动就会继续。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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