佐利克：谨防危机扩散至发展中国家

消息人士称德国希望G20重申对贸易、汇率和气候等的现有共识
路透柏林/布鲁塞尔2月9日 - 20国集团(G20)消息人士透露，在下个月G20财长会晤时，德国将敦促G20重申对促进自由贸易、抵制货币战争和应对气候变化的承诺。这是特朗普胜选美国总统以来G20财长的首次会晤。
路透华盛顿9月22日电---世界银行行长佐利克周四称,由于欧洲主权债危机升温和美国经济复苏走软带来的阻力越来越强,发展中国家保护主义和民粹政策可能抬头.
佐利克警告说,一场新的危机正在酝酿.目前很多发展中国家的预算尚未完全从2008年金融风暴中复元,令财政紧缩状况加剧.
在接受路透采访时佐利克说,自2007年以来,有超过一半发展中国家预算恶化程度达到国内生产总值(GDP)的2%,目前超过40%的发展中国家赤字与GDP之比高于4%.
"如果情况继续恶化,发展中国家增长可能下滑,资产价格下跌,同时不良贷款增加,"佐利克说.
"在这种压力和前景之下,我们不得不预期可能出现保护主义压力、以邻为壑的政策,以及民粹主义风险,"他补充说.
虽然佐利克相信发达经济体能够避免二次衰退,但表示他的担忧与日俱增,除非发达国家采取有力行动来解决问题.
"在发达国家产生的危机,可能演变成发展中国家的危机,"他说."欧洲、日本和美国必须行动起来解决自身严峻的经济问题,避免给世界其他国家带来更严重问题."
"如果不这麽做,就是不负责任,"他说.
发展中国家会感受到的最大冲击之一,就是全球需求减弱影响贸易和大宗商品价格.
佐利克说,过去数月全球股市市值蒸发6.1万亿(兆)美元,相当于全球GDP的10%.(完)
--编译 艾茂林;审校 张若琪
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