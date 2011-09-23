阿里巴巴获云锋基金和红杉等入股

路透香港9月23日电---中国最大电子商务企业--阿里巴巴集团获得数家投资机构收购其部分股份,受该消息推动,该集团旗下的阿里巴巴网络有限公司1688.HK周五开盘後一度大涨近7%後,此後股价冲高回落.

投资机构将通过收购该公司员工和股东所持股份的方式入股阿里巴巴集团.

一位接近是次交易的消息人士对路透称,阿里巴巴员工股权购买计划分两轮进行,云锋基金旗下的"云锋电子商务基金"参与了第一轮投资,第二轮则是俄罗斯DST、银湖基金联合投资.

中国动向(3818.HK)、红杉中国资本和巨人网络GA.N都参与投资"云锋电子商务基金".

中国动向今早在联交所发布公告称,将以1亿美元认购云锋基金.巨人网络则称其承诺投资5,000万美元认购认购云锋基金,预计交易将在12月底完成.

香港时间10:13,阿里巴巴周五早盘转为下跌0.15%,报6.79港元,恒生指数则跌2.53%.

此前,国内媒体有报导称,是次收购总价将高达16亿美元.

阿里巴巴集团尚未回复路透要求采访的电子邮件.

今年6月,阿里巴巴集团曾表示不排除集团整体上市的可能.

云锋基金由公司两位创始人(阿里巴巴董事局主席马云和聚众传媒创始人虞锋)的名字中各取一字而得.该基金的发起人还有十多位当今中国商界知名的企业家,其中就包括中国动向董事长陈义红,巨人网络董事长史玉柱等.(完)

--记者 黄运涛; 审校 丁淑琴

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