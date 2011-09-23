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路透中文体育短讯 | 2011年 9月 23日 星期五 11:48 BJT

国米宣布新主帅

意甲豪门国际米兰周四在官网上宣布，拉涅利将成球队新主帅。网站声明称：“拉涅利现正式成为国米新教练。他与俱乐部签署两年合约，至2013年6月30日。”拉涅利也是穆里尼奥16个月前率国米夺欧冠冠军以来上任的第四位主帅。路透

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