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路透中文体育短讯 | 2011年 9月 23日 星期五 11:48 BJT

贝蒂斯4-3胜赛 登顶西甲

周四2011/12赛季西甲第5轮上演了一场一波三折、激动人心的对决，最终10人皇家贝蒂斯主场4-3力克萨拉戈萨。巴拉圭射手克鲁斯梅开二度，助贝蒂斯4-1领先，但随後门将卡斯托被红牌罚下，萨拉戈萨下半时奋起直追，连扳2球，不过最终还是功亏一篑。贝蒂斯四连胜，登顶西甲。路透

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