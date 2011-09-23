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路透中文体育短讯 | 2011年 9月 23日 星期五 11:47 BJT

米兰宣布帕托因伤缺赛一个月

AC米兰的巴西射手帕托周四因大腿拉伤将缺席未来一个月的比赛，意甲联赛再添伤员。22岁帕托周三在米兰1-1战平乌迪内斯的比赛中受伤。米兰周四声明称：“体检发现球员（帕托）右大腿肌肉收缩，如无并发症，可能需要四周康复。”路透

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