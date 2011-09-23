版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2011年 9月 23日 星期五 11:47 BJT

罗马1-1平锡耶纳

周四意甲第四轮罗马坐镇主场对阵锡耶纳的比赛中，锡耶纳後卫维蒂洛终场前的一粒进球将赛场比分扳平。双方最终1-1战平，罗马三轮不胜。开赛第25分钟，新人奥斯瓦尔多破门，罗马1-0领先，但罗马踢得并不放松，而且後来越来越紧张。维蒂洛（中）进球后跑动。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐