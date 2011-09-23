若当局放行 庞大与青汽对萨博投资年底前仍可敲定--律师

消息人士称德国希望G20重申对贸易、汇率和气候等的现有共识
路透柏林/布鲁塞尔2月9日 - 20国集团(G20)消息人士透露，在下个月G20财长会晤时，德国将敦促G20重申对促进自由贸易、抵制货币战争和应对气候变化的承诺。这是特朗普胜选美国总统以来G20财长的首次会晤。
路透阿姆斯特丹9月22日电---中国汽车经销商庞大(601258.SS)的一名律师周四表示,若中国当局予以放行,青年汽车与庞大对萨博SWAN.AS的2.45亿欧元援助性投资仍有望在今年敲定.
萨博预计中国当局将在11月批准,其且已启动一项成本削减计划以确保存活,此前法庭在本周准许萨博暂获破产保护.
律师Peter Goes称,虽然萨博仍面临很多问题,庞大对这笔投资的热情并未减退.
Goes表示,若中国当局予以批准,对萨博的投资就能够很快到位,只要一些"技术性细节"完成,比如更改萨博公司章程及可能公布招股章程.
"若萨博想向庞大与青汽发行股票,将需要举行股东特别大会,但我们认为这些程序只是一种形式.这桩交易有可能在今年年底之前完成."他表示.(完)
--编译 隋芬;审校 吴云凌
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路透柏林2月9日 - 德国自由民主党(FDP)党魁林德纳(Christian Lindner)周四向一德国电台表示，希腊应该退出欧元区，然后获得债务纾困。