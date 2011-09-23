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冯涛股市实时分析 | 2011年 9月 23日 星期五 12:05 BJT

23日午间分析：沪指早盘险守2400

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

受到欧美市场持续重挫的影响，今日A股市场早盘承接昨日大跌之势继续震荡下行，沪综指下探至2400点後，在逢低买盘以及金融、地产的力挺下，开始逐步震荡回升，不过市场调整压力仍然较大，午盘沪综指报收于2420.94点，下跌0.91%。

笔者认为，目前随着欧债危机蔓延，海外市场的波动风险再次成为当前A股一大隐患。同时在政策面、资金面以及宏观面没有实质性改善之前，大盘疲弱走势仍将延续，震荡筑底仍将是近期市场的主基调。（完）

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