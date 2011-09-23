G20承诺维持金融稳定 但几无采取新行动暗示

路透9月22日电---20国集团(G20)财政官员周四承诺维持金融稳定,并表示各国央行做好准备在必要时提供流动性,不过会後公报中鲜有关于采取新行动控制欧债危机或重振全球经济的暗示.

"我们承诺采取所有必要措施,维持银行系统和金融市场的稳定,"G20官员在公报中称.

金融市场未受G20公报影响,隔夜曾大跌,因担心再次出现全球衰退,且对欧洲官员未能提出协作计划控制欧元区债务问题感到失望.

**公报要点**

--各央行准备好提供必要的流动性

--G20将确保银行业者资本充足

--欧元区国家将提高EFSF的灵活性

--市场过度波动对经济和金融稳定有害

**分析师评论**

AMP CAPITAL投资策略主管SHANE OLIVER:

关键是他们需要付诸行动.市场在看到当局采取协同行动之前,信心不会大幅增强.

我们需要看到具体行动,包括全球协同放宽货币政策以及大幅提高EFSF的能力,或者欧洲央行购买高负债欧洲国家的债券.没有实质性的举措,这份公报会很快被投资者抛诸脑後,起不了任何帮助.

马来亚银行外汇研究主管SAKTIANDI SUPAAT:

G20通常不会有具体行动,不会减轻人们的忧虑.美联储政策声明公布後,我们看到美元出现结构性走势,意味着全球风险厌恶情绪遇到新的门槛.亚洲货币将进一步下跌,因欧元区仍存在不确定性.除非是欧元区拿出某种形式的行动计划来缓解忧虑,并且美国也有经济回暖的迹象,否则这种情况将会持续下去,或许要延续到2011年第四季.

WESTPAC INSTITUTIONAL BANK驻新加坡外汇策略师:

迄今还没有令人振奋的消息,我们仍认为市场有可能会感到失望.在我们看来,美元兑亚洲货币应继续上涨.

公布缺乏如下内容:1)表示若汇市大幅无序波动,他们准备采取行动;2)金砖国家成立一个规模不大的基金来购买欧洲债券;3)欧央行再次推出无限额一年期再融资操作;4)再降低一些欧元体系内采用的抵押品要求;5)美元三个月期融资扩大至所有G20成员国,不仅限于G7国家;6)G7国家央行可能同意将三个月期美元资金隔夜指数掉期(OIS)调降100个基点.

这些都是曾经谈论或谣传的问题,但我们没听说要实施上述任何计划的消息.我的建议是趁低买入美元/亚洲货币,韩元和印尼卢比仍面临外资流出的风险.

ING FINANCIAL MARKETS分析师TIM CONDON:

美国、欧元区和日本的货币状况过紧,如果它们采取放松举措,那麽将立即平息恐慌.瑞士央行三周前展示了方法--令本币贬值.但很明显,这些国家很难同时让本币贬值,除非采取令本币相对于黄金或一些商品篮子等贬值这样的做法 .

除了就全球经济发出安抚性言论以及承诺保持稳定外,从政治上讲很难采取其它必要举措来改善这种状况,至少短期内G20无能为力.(完)

--编译/审校 王丽鑫/郑茵/程琳/李爽/杜明霞/张涛/张荻/丁琦

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。