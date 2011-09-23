搜房网称中国房价步入下行

* 未来五年公司收入将继续保持高速增长

* 寻找并购目标

* 今後几个月中国住宅市场价格将缓慢下行

* 但看好中国房地产市场长远前景

作者 邵晓忆/李文科

路透北京9月23日电---中国领先的房地产信息和咨询服务网站--搜房网(SFUN.N)表示,受惠于中国互联网行业巨大的增长空间及房地产市场的信息服务需求,公司至少在未来五年将延续此前高速增长的势头,并将继续寻求并购目标.

搜房网成立12年以来一直保持高速增长,过去几年的收入增幅均达到50%左右.

搜房网董事长莫天全在接受路透专访时称,目前中国住宅市场已步入下行,预计今後几个月中国住宅市场价格将延续缓慢下行趋势,但仍看好中国房地产市场的长远发展前景.

"现在市场不好,并不是死掉了,竞争就很激烈,他们就要来搜房投广告,这样我们是得到好处了,三、五年之内还是会享受这样的好处,"莫天全称.

他并表示,中国互联网公司有巨大发展潜力,不断提升的占有率及新产品,都确保了公司高速发展的基本面.

在被问及今年公司的增长状况时,莫天全表示,"到目前为止,非常不错...今年应该不错."

他并提到,公司一直在寻求可能的收购目标,关注与搜房业务相关的公司,如新技术无线平台,但目前并未碰到合适的收购对象.

搜房网目前拥有约7,000名员工,网络业务覆盖314个城市,在中国100个城市拥有分公司和办公室.搜房网的收入主要来自于互联网广告,占总收入比重约90%.

搜房网于2010年9月在美国纽约证券交易所上市.其半年报显示,上半年总收入同比增长78.0%达到1.2亿美元,归属于股东的净利润同比增长440.0%达到2,870万美元;并将2011财年的预估总收入再次提高,达到2.9亿美元至3.0亿美元,同比2010财年(除去预付卡收入)增长37.1%至41.8%.

**住宅市场已步入下行**

莫天全表示,中国楼市调控政策效果显现,目前中国住宅市场已步入下行阶段,房价将呈下降趋势,政府料不会出台更加严厉措施.

"未来房价环比增速会往下走,但如果环比出现负增长,也不可能走得太远,不可能离平衡曲线太远,在比较小的个位数幅度里面走,"他表示.

在持续严厉调控政策下,目前中国楼市已有过半数城市房价环比停涨.中国国家统计局稍早数据显示,8月70个大中城市新建商品住宅价格环比下降和持平的城市增至46个.

莫天全预计,未来6-12个月新房价格将保持平稳,而二手房由于成交量低迷以及价格与周边现房出现价格倒挂现象,未来价格降幅将大于新房.

同时,他所接触的开发商增长"还不错","并没有感觉有太多公司有太大的资金压力和生存压力."

他认为,中国经济的增长及城市化进程都为房地产市场的未来提供了增长动力,对中国的房地产市场的前景有信心.

"政府目的并不是去扼杀房地产市场,这个产业对中国经济及城市化都是至关重要的...之後房价肯定还会回来的."莫天全表示.(完)

--审校 丁淑琴

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