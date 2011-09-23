《Swann专栏》IMF的金融危机预测新指标显示中国前景不妙

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Christopher Swann 编译 郑茵
路透纽约9月21日电---国际货币基金组织(IMF)现在又有了一个类似于水晶球一样的新东西.其发现一种衡量信贷增长的指标,也许可以用来预见紧缩情况的发生.这让中国看起来有点情况不妙,其他地区也可能面临动荡.
IMF在识别危机方面缴出的成绩单欠佳.自从2008年全球金融崩溃以来,IMF一直面临压力,要求其在提前预见危机方面做得更好.尽管IMF专家队伍里博士成群,但还是未能提前发现美国次贷危机的苗头,而且在危机发作的初期低估了问题的严重性.
因此在周三公布今年的全球金融稳定报告中,IMF提出了一个新的风险预警信号.该组织认为,一个国家未偿还信贷与国内生产总值(GDP)比率的年增幅如果超过5个百分点,则表明此後两年爆发金融危机的风险增大.
如果依照这种简单的经验法则进行推论,那麽IMF能预见到的或许不仅是美国流动性泛滥在2008年危机中所起的关键作用,而且还有希腊,意大利,葡萄牙和爱尔兰的困境.
IMF没有指名道姓,但根据汤森路透的数据,现在这一指标亮起红灯的方向正指向中国,该国的信贷规模/GDP之比在2009年急速蹿升了24个百分点--显示该国随时可能发生动荡,尽管去年的增幅只有4个百分点.香港信贷的狂热化增长也让人触目惊心,按IMF的指标计算出的比率在去年增长了30个百分点.在其他情况较为明显的经济体之中,土耳其和越南去年的比率也远远超过IMF设定的门槛.
当然,IMF现在确实很谨慎,避免过高估计这条定律的可靠性.巴西在2006,2007和2008年均亮起红灯,但迄今并未发生金融危机.还有其它趋势通常能预示衰退,比如资本大量流入.另外一个危险在于,该指标可能符合Goodhart定律,即一旦依赖一个某个指标,那麽这个指标就不再有用了.
不过,该指标确实传达出一种警讯,即借贷增长的速度明显快于整体经济成长.这个指标不会十全十美,但对于一种看起来合情合理的衡量标准,那些增长过热经济体的决策者们也不应漠视.(完)
--译文审校 龚芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。