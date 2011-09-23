投行称雅虎被收购机率高达80%

消息人士称德国希望G20重申对贸易、汇率和气候等的现有共识
路透柏林/布鲁塞尔2月9日 - 20国集团(G20)消息人士透露，在下个月G20财长会晤时，德国将敦促G20重申对促进自由贸易、抵制货币战争和应对气候变化的承诺。这是特朗普胜选美国总统以来G20财长的首次会晤。
路透9月22日电---投行Stifel Nicolaus称，雅虎(YHOO.O)被收购的机率升至80%，并将雅虎股票评级从“持有”上调至“买入”。
该投行分析师罗翰（Jordan Rohan）称：“基本面恶化，加上维权股东施压，因此出售雅虎的选项可能排在保持独立的选项前。”
他估计对雅虎收购出价将介于每股18美元至22美元。他仍坚信阿里巴巴集团值350亿美元，合每股10美元。
目前对雅虎的估值，主要是基于其所持中国阿里巴巴约40%股权的因素。
罗翰还称，若微软(MSFT.O)收购雅虎，取得其显示广告和搜索业务，则获益空间最大。若微软决定不充当收购者，也可能在私募股权收购中扮演重要角色。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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