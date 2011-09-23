日企海外拓展引发职场“英语危机”

路透东京9月22日电（记者：Mariko Katsumura）---上午8点，在东京一间写字楼，一群中年人坐在小小的隔间，他们额头冒汗，有些局促地与站在他们面前的老师用英语对话。

一位40岁左右的男子张大口型、说着“我希望妻子能理解我的爱好”的英文语句。他是众多为英语苦恼的日本商人或白领族中的一员。越来越多日本企业向海外拓展业务，使得这些人日渐担心若不会说英语，未来就业前景恐将黯淡。

这种情况近期变得格外真切。日圆升值，国内市场不景气，促使更多日本公司在海外寻找商机以提升业绩。

39岁的软件开发员Masahide Tachibana说：“去年我去阿姆斯特丹出差，当时的遭遇真是尴尬。我老板不会说英语，我不得不10年来首次张口说英语。”

Tachibana目前在Gaba语言学校一家东京分校学习英语，他每天早上5点起床来学校上课。和他一起上一对一课程的大多都是上班族，他们在45分钟的课程结束後，还得匆忙赶着去上班。

日本是世界第三大经济体和主要出口国，尽管在中学阶段的六年学习英语，但整体英语水平却让人无法恭维。

招聘公司Recruit Agent调查显示，1,156名接受调查的白领中只有9%声称他们可以用英语交流。许多受访者对他们英语口语和听力的评价是“一片空白”。

Gaba语言学校总裁Kenji Kamiyama近日告诉路透，“这才是日本真正全球化的开始，人人都觉得不会说英语就可能面临没工作的境地。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。