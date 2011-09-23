盖特纳抨击中国知识产权保护不力

俄罗斯总统普京5月将访华--俄新社
路透莫斯科2月9日 - 俄新社引述俄罗斯驻华大使的话报导，俄罗斯总统普京5月将赴中国出席峰会，并计划与中国国家主席习近平举行会谈。(完)
路透华盛顿9月22日电---美国财长盖特纳周四称，中国延续数十年来的策略，窃取美国知识产权，这表明美国官员对中国的不满情绪。
盖特纳在华盛顿一次论坛上说：“他们（中国）纵容经常性窃取美国企业的知识产权，未大力保护知识产权，而这是所有负责任的经济体需要逐步作到的。”
他说：“我们看到，中国仍大力推行数十年前开始的策略，那就是：你想要向我们国家卖东西，那我们就希望你来我们这里生产……而如果你想来这里生产，那就得向我们转让技术。”
盖特纳此次表态罕见地直接，不过还是反映了许多美国官员及企业高管的呼声。美国驻华大使骆家辉也将保护美国知识产权作为头等要务。
美国国际贸易委员会曾表示，中国盗版和仿冒美国软件等知识产权产品，2009年给美国企业造成了480亿美元的损失，并导致美国流失210万个工作机会。
2010年美国对中国贸易逆差创下2,730亿美元的纪录高位，今年甚至可能创下新高。（完）
编译：张敏 发稿：朱淑珍
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