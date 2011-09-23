《阳歌专栏》阿里巴巴估值奇高凸显互联网泡沫

（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）

作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（weibo.com/youngchinabiz）。

**阿里巴巴估值奇高凸显网络泡沫**

本周种种迹象表明，中国互联网泡沫正在成形。阿里巴巴市值被投资者吹捧到高得离谱，当当网DANG.N近期打响价格战凸显行业竞争白热化。最能说明问题的莫过于CCTV也进军电子商务领域，推出中国网络电视台商城（CNTV Mall）。

首先，来谈谈阿里巴巴。该集团近期获得多家蓝筹投资机构投资，包括新加坡淡马锡控股、私募公司Silver Lake Partners及俄罗斯风投公司数字天空科技（DST）。这些机构称，他们对阿里巴巴的投资，促使该公司市值高达320亿美元。这听起来十分荒谬，因为仅在数月前，分析师估算的阿里巴巴市值仅为100亿美元左右。

这不禁让人想起今年早些时候，DST与沃尔玛和百度向京东商城投资15亿美元后不久，就对京东商城估值100亿美元。如果是DST提供阿里巴巴市值320亿美元的数据，我一点也不会感到惊讶，我会建议，DST执行长米尔纳（Yuri Milner）以後夸大这类数据前，应先学会补齐财务知识。

有报导称，当当网正向其消费电子产品供应商施压，要求其售价应低于京东商城同类产品，当当网内部人士透露，此举被命名为“斩首行动”。这一名字本身就反映了中国电子商务行业竞争白热化的现状。该领域过去一年来获得了数十亿计美元的新注资。

但我认为，中国互联网泡沫的最大迹象是CCTV进军该市场。要知道，像CCTV这样行动缓慢的庞然大物加入时，游戏就基本结束了。

一句话：对阿里巴巴集团估值过高，当当网启动“斩首行动”，这些都是中国互联网泡沫破裂的最新迹象。

**联通幡然醒悟 借低价手机扩张3G市场**

在中国刚刚起步的3G市场，中国联通(0762.HK) (CHU.N)从政府那儿得到数不清的好处，但它在提高市场份额方面却显出令人失望的迟缓，现在，我们或许已经知道其中缘由了：缺乏低成本手机。

根据国内媒体报导，为扩大市场份额，联通准备采购800万部千元以下的智能手机。光看这一数字就知道，联通在过去四个月中几乎未能在抢占3G市场份额方面取得任何进展。今年4月，联通占有30%的3G市场份额，中国移动(0941.HK) (CHL.N)和中国电信(CHA.N)分别为45%和25%。到了8月份，联通的市场份额未变，中国移动则下滑两个百分点，至43%，中国电信则升至27%。

在我看来，将进展迟缓归咎于缺乏低成本手机是个非常蹩脚的借口。联通的3G网络在技术上要优于竞争对手，相比中国移动或中国电信的3G用户，联通提供了更多样化的手机选择。但联通选择把高端客户，特别是依赖苹果iPhone手机的人，作为其扩张3G市场的重点，这个事实只能说明联通缺乏远见。联通本应意识到，那些不在北京、上海等一线城市生活的广大中国民众或许不愿花3,000多块钱买个3G手机。

联通总算能意识到错误，并通过大量采购低成本手机的亡羊补牢之举，令我感到庆幸。但这麽低级的一个判断失误着实令人担心，尤其考虑到联通的技术优势可能会最早在明年终结，届时中国移动或在明年尝试并准备推出商业化的4G产品，中国电信也会继续其3G网络的推广。

一句话：中国联通未能预见到低成本3G手机的巨大需求，说明缺乏远见，而这一缺陷将有损联通的长远前景。（完）

编译：黎黎/靳怡雯 发稿：王凤昌

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