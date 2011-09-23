PSA标致雪铁龙拟裁员万人--报载

消息人士称德国希望G20重申对贸易、汇率和气候等的现有共识
路透柏林/布鲁塞尔2月9日 - 20国集团(G20)消息人士透露，在下个月G20财长会晤时，德国将敦促G20重申对促进自由贸易、抵制货币战争和应对气候变化的承诺。这是特朗普胜选美国总统以来G20财长的首次会晤。
路透巴黎9月23日电---法国报纸周五报导,汽车生产企业PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)计划未来数周在法国裁员,以应对经济放缓.
法国论坛报(La Tribune)报导称,该汽车公司最终可能将裁撤法国10%的员工,或10,000人,所有人员均为临时工.论坛报没有透露消息来源.
PSA标致雪铁龙一位发言人称,目前证实裁员10%的计划还"不成熟".
该公司首席执行官Philippe Varin上周在法兰克福车展中表示,由于预计经济状况将更加艰难,因此集团计划削减成本并裁员.(完)
--编译 于春红;审校 王洋
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路透悉尼2月9日 - 澳洲央行总裁洛威周四表示，由于过去几个月主要大宗商品价格同样走高，因此很难说澳元“过高”；似乎暗示对澳元汇率态度相对放松。
路透柏林2月9日 - 德国自由民主党(FDP)党魁林德纳(Christian Lindner)周四向一德国电台表示，希腊应该退出欧元区，然后获得债务纾困。