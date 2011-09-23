欧盟呼吁中国等新兴经济体加强人道主义援助

俄罗斯总统普京5月将访华--俄新社
路透莫斯科2月9日 - 俄新社引述俄罗斯驻华大使的话报导，俄罗斯总统普京5月将赴中国出席峰会，并计划与中国国家主席习近平举行会谈。(完)
路透华盛顿9月22日电（记者 Pascal Fletcher）---欧盟负责人道主义援助事务的官员乔治艾娃（Kristalina Georgieva）周四称，当前全球经济不景气，导致发达国家援助预算收紧，中国等新兴经济体应考虑提供更多人道主义援助。
乔治艾娃对路透表示，虽然欧元区饱受主权债危机困扰，但她相信欧洲在人道主义援助方面仍将一如既往地慷慨。
她指出，欧洲占世界经济总量的20%，但在全球人道主义援助和国际发展援助中，所占比重分别达到50%和60%，大型新兴经济体应效仿。
她在国际货币基金组织（IMF）及世界银行会议间隙接受采访时说：“这个讯息非常简单，财力更强就应该承担更多的责任。”
乔治艾娃称，她已与俄罗斯讨论过此事，还计划在访问中国时提出此事。她说：“我认为，我们必须去主动讨论，这是我们的共同责任，攸关共同利益。”
她承认，中国在人道主义事务磋商中渐趋活跃，并已承诺向陷入乾旱和饥饿困境的非洲之角国家提供7,500万美元援助。
但她说：“与中国在世界经济所占比重相比，这做得还远远不够。不过，这还是要取决于中国政府。我所能说的就是，以欧洲为榜样吧。”
她称，多年来，世界人道主义援助资金有70-80%来自欧美。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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