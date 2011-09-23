一周综述：A股前途坎坷 “守”为上策

本周A股市场所处的外部环境非常不利，近几日美国和欧洲市场持续下跌，本周更有跌幅加大的趋势，在此背景下，A股亦难独善其身。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

本周A股市场所处的外部环境非常不利，近几日美国和欧洲市场持续下跌，本周更有跌幅加大的趋势，在此背景下，A股亦难独善其身。

最近一段时间，A股市场似乎在静静的等待着什麽，并且在这种等待中，市场陷入了一片沉寂中，成交逐渐萎缩、热点逐渐匮乏、股指逐渐下挫。

受到昨夜欧美股市继续重挫以及中国、欧美经济数据不佳的影响，今日A股市场继续震荡下跌，其中沪综指盘中最低探至2400点关口，随後出现逢低买盘的抵抗，股指有所回升，尾盘沪综指最终报收于2433.16点，下跌0.41%。

统观本周A股市场，波动幅度明显加剧，周初两个交易日大盘运行较为平稳，但是本周三在没有任何利好的背景下大盘出现放量强劲反弹，随後周四股指将周三的涨幅全部吞噬，而本周五沪综指再创本轮调整新低2400.14点。

相比于A股，全球股市受到欧债危机以及全球经济放缓的影响，出现了持续重挫的走势，尽管美联储周三宣布将通过4000亿美元长期国债与短期国债互换计划来降低长期利率，以便促进经济成长，但是投资者对美联储买长债卖短债的计划感到失望，从而导致全球市场集体下挫。

近期海外市场黑天鹅事件频频出现，令投资者信心备受打击，海外市场的波动风险再次成为短期A股市场一大隐患，而A 股再创本轮调整新低也再次验证了“跟跌不跟涨”的规律。

虽然从全球的动荡格局以及我国的经济前景，我们尚且看不到曙光，不过，在危机面前，各国管理层也在积极的出台应对危机的措施，避免危机进一步扩散。

G20在华盛顿发布声明称将全力应对经济挑战并维护市场稳定，同时IMF重启了总额为5710亿美元的资金池，旨在增加贷款资源。但是上述措施的提出短期内似乎并不能有效缓解市场的担忧，投资者对未来经济走势仍然信心不足。

回到A股市场，笔者认为，国内政策面、经济增长和物价趋势等因素均不明朗，再加上欧债危机持续发酵等因素影响，导致大盘弱势格局很难从根本上扭转。

目前距离十一假期仅剩下5个交易日的时间，在此期间，市场仍存在众多不确定性因素，无论是机构还是普通投资者主动做多的意愿并不强烈。

总的来说，在全球纷纷应对危机的背景下， A股市场不会出现对悲观预期的恐惧型表现，即出现单边大幅下跌的概率并不大，但是距离转势还有较大距离，未来一段时间将是一个震荡筑底的过程。

操作上，鉴于A股市场的前途依旧坎坷，此时最好的策略就是“守”，尽量减少操作的次数，耐心等待层层迷雾的一一散去。（完）

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