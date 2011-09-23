美国众院通过天灾纾困基金增资议案

俄罗斯总统普京5月将访华--俄新社
路透莫斯科2月9日 - 俄新社引述俄罗斯驻华大使的话报导，俄罗斯总统普京5月将赴中国出席峰会，并计划与中国国家主席习近平举行会谈。(完)
路透华盛顿9月23日电---美国众议院共和党议员周五重整战力,通过了一项极其重要的支出议案,但民主党称该议案将在参议院遭到封杀,使政府运作面临关闭危险.
若国会未能通过为一项纾困基金补充资金,协助龙卷风、野火等天灾受害者的援助资金恐将在周一用尽.而包括从国家公园到法律执行等众多部门的经费可能在一周後耗竭.
由共和党控制的众议院以219-203的票数通过上述法案,这项法案将使政府可维持运转至11月18日,并提供36.5亿美元资金用于灾害救济.
民主党绝大多数议员投票反对,认为灾害援助规模并不足够.支出议案将电动车计划削减15亿美元,以部分抵消所增加的灾害援助,民主党称这会损害经济.
参议院民主党领袖里德矢言,将封杀这项法案.
众议院议长贝纳表示,争执局面不会导致政府关门.国会还有一周多时间来弥合歧见,今年以来每次的支出争论都是持续到最後关头.(完)
--编译 隋芬;审校 蔡美珍
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